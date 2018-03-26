У Запоріжжі відбудеться мистецька подія "Atmasfera. Йога-день". Це цілий день відкритого спілкування і програм з музикантами, де вони представлять свій стиль життя йоги.

Чому варто піти на йога-день?

1. Побувати на ексклюзивних програмах і майстер-класах, які проводитимуть самі музиканти. Тільки найкорисніше і практичне!

2. Познайомитися ближче з командою Atmasfera, почути море дивовижних історій з життя групи та зробити спільне фото.

3. Провести один з найяскравіших і незабутніх днів і просто відпочити в компанії хороших друзів.

Atmasfera. Йога-день - це творча подія. Тут взагалі не важливо, чи знаєте ви щось про йогу або медитацію або перший раз почули про це. Всі програми наповнені дуже практичними порадами для повсякденного життя, тому будуть цікаві кожному.

Коли: 29 квітня 9:30 - 20:00

Де: Запоріжжя, Edison Space coworking