''А если бы замерзла'': по Кропивницкому разгуливала девушка в одном белье. Видеофакт

В центре Кропивницкого ночью заметили девушку, идущую в нижнем белье и сапогах возле здания городского совета.

Этот момент удалось заснять на камеру проезжающим мимо очевидцам, передает DOZOR (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В сообществе областной полиции "Безопасный город" появилась информация о том, что на углу улиц карабинерный и Т. Карпы неизвестные на черном джипе схватили раздетую девушку и якобы силой затащили ее в автомобиль", – сказано в сообщении.

В патрульной полиции области не предоставили комментариев, уточнив, что есть сотни вызовов.

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"Не знаю, что там интересного. Если хотите, я вам прокомментирую. Есть сотни вызовов, а вы спрашиваете о той ситуации, которая была прежде. В лучшем случае вчера или сегодня вечером или в полночь", – сказал сотрудник пресс-службы патрульной полиции области Дмитрий Поперешняк.

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В свою очередь в Instagram "krop.police" по этому поводу абстрактно написали: "Слишком много вопросов и так мало ответов".

В сети жестко отреагировали как на безразличие общества, так и на подобные действия полиции.

"Возмущает безразличие нашего общества", "А если бы она замерзла и умерла:(мне жаль её как человека! Но действительно зачем же так пить", " Что ж он не остановился", "Это просто жесть. Чем это она обдолбилась", "Страшно на самом деле", – написали возмущенные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

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