''А якби замерзла'': у Кропивницькому розгулювала дівчина в одній білизні. Відеофакт

У центрі Кропивницького вночі помітили дівчину, що йде в нижній білизні і чоботях біля будівлі міської ради.

Цей момент вдалося зняти на камеру очевидцям, які проїжджали повз, передає DOZOR (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У спільноті обласної поліції "Безпечне місто" з’явилася інформація про те, що на розі вулиць Карабінерної та Т. Карпи невідомі на чорному джипі вхопили роздягнену дівчину та нібито силоміць затягнули її в автомобіль", – йдеться в повідомленні.

В патрульній поліції області не надали коментарів, уточнивши, що є сотні викликів.

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"Не знаю, що там цікавого. Якщо хочете, я вам прокоментую. Є сотні викликів, а ви питаєте про ту ситуацію, яка була колись. У кращому випадку вчора або вчора ввечері чи опівночі", – сказав співробітник прес-служби патрульної поліції області Дмитро Поперешняк.

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У свою чергу в Instagram "krop.police" із цього приводу абстрактно написали: "Занадто багато питань і так мало відповідей".

У мережі жорстко відреагували як на байдужість суспільства, так і на подібні дії поліції.

"Обурює байдужість нашого суспільства", "А якби вона замерзла і померла: (мені шкода її як людину! Але, дійсно, навіщо ж так пити", "Що ж він не зупинився", "Це просто жесть. Чим це вона обдовбалася", "Страшно, насправді", – написали обурені користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Києві невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.

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