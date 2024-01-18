Действовали шесть групп, изъято 'товар' на 170 млн грн: дело наркосиндиката из Кривого Рога передали в суд. Видео

В Кривом Роге будут судить 38 участников местного наркосиндиката "Двадцатовские ". Сеть организованных нарколабораторий позволяла злоумышленникам производить до 40 кг психотропов ежемесячно.

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Об этом сообщает Нацполиция. В преступную организацию местной наркомафии входило шесть организованных преступных групп.

По результатам обысков правоохранители изъяли доказательства на 170 миллионов гривен.

"Интересной особенностью криворожской группировки было то, что распространяли метамфетамин в пластиковых коктейльных трубочках, срезы которых запаивали термоклеем разных цветов, в зависимости от района распространения "товара", - рассказали правоохранители.

По сообщению Нацполиции, если так называемый "барыга" реализовывал психотропы не на "собственной" территории, его жестоко наказывали другие участники банды. Прибыль криворожского наркокартеля от преступной деятельности составила более миллиона долларов ежемесячно. 9 января этого года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространилось видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики, а также обсуждают приобретение запрещенных веществ. На скандал отреагировал основатель проекта Bihus.info Денис Бигус. Он анонсировал жесткие кадровые изменения. Также Бигус подчеркнул, что, хотя это и не оправдание действий на кадрах, прослушивание и наблюдение были незаконными, а "целые записывающих понятны".

18 января стало известно, что Служба безопасности Украины расследует ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой представителей журналистского проекта Bihus.Info. В ведомстве отметили, что беспрепятственная и прозрачная деятельность независимых и профессиональных СМИ является ключевым условием для прогресса Украины как демократического государства.

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