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КияниМедОбоз

"Блевать хочется": в супермаркете Киева засняли мерзость

13.7тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео якобы из продуктового магазина Topmart в Киеве, на котором сняты копошащиеся в булках мошки.

Запись с видео появилась на канале "Х***вый Киев" в Telegram. На нем насекомые не просто сидят наверху - они выползают прямо из середины выпечки.

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Как рассказали очевидцы, видео было снято в магазине по бульвару Ивана Лепсе.

"Топмарт на Лепсе. Блевать хочется от такого "блошиного цирка", - написали на канале.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, это уже не первый случай нарушения санитарных норм в супермаркетах Киева. Несколько дней назад в одном из магазинов засекли тараканов, а в другом - ползающих по открытому мясу мух.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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для хахлов жить в свинарнике -норма, не могут по другому
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Приходько Егор
Приходько Егор
це мясо.
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