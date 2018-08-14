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КияниМедОбоз

"Блювати хочеться": в супермаркеті Києва зняли гидоту

13.6тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео нібито з продуктового магазину Topmart в Києві, на якому зняті мошки у випічці.

Запис з відео з'явилася на каналі "Х *** вий Київ" в Telegram. На ньому комахи не просто сидять нагорі - вони виповзають прямо з середини випічки.

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Як розповіли очевидці, відео було знято в магазині по бульвару Івана Лепсе.

"Топмарт на Лепсе. Блювати хочеться від такого" блошиного цирку", - написали на каналі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , це вже не перший випадок порушення санітарних норм в супермаркетах Києва. Кілька днів тому в одному з магазинів засікли тарганів, а в іншому - помух, які повзають по відкритому м'ясу.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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для хахлов жить в свинарнике -норма, не могут по другому
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Приходько Егор
Приходько Егор
це мясо.
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