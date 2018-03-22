В марте 2016 года ничто не предвещало чуда. Мы стояли под Новгородским, на боевых. До сепаратистов было расстояние около километра и мы думали, что это очень близко. Ночами делали обход позиций, прогуливаясь под тепловизором врага у самого кладбища и кладбищ.

В те дни как-то замелькала собака одна. Ну дворняга, стандартная. Ничего необычного. Связисты зачем-то назвали его Бармалеем. Потому ли, не знаю, но он себя так и вел. Кошмарил рычанием мышей, ловил фазанов, принося их под ноги. И пулей скрывался, когда начинался обстрел.

Ребята рассказывали, что однажды Бармалей снял вражескую растяжку. Кто-то говорил, что даже две. Ребята успели отпрыгнуть, и все обошлось.

Так мы жили на боевых месяца три. Пришла команда в течении 24 часов батальону собраться, выехать в пункт постоянной дислокации, привести себя в порядок и сразу выдвинуться в промзону города Авдеевки. О промзоне мы часто слышали из новостей, и это создало картинку маленького ада на земле.

Первыми выехали мы, загрузив связь и важную технику в кунг. Из важной техники также было две свиньи (натуральные, это не символизм). Товарищ Анатолий Чалый задал тогда вопрос, который меня бросил в мокрый пот: "А мы Бармалея берем с собой?". Я тогда подумал "Какой Бармалей? Кунг, жара, вонючие свиньи, места на двоих людей, а уже село пятеро. Куда еще собаку? Да и там же постоянные обстрелы!".

Мы взяли Бармалея, но через пять километров выставили за дверь кунга и поехали дальше.

На второй день после заезда на промзону мы жили как в планетарии, где все очень непонятно и красиво одновременно. Красивым был только звук обстрелов, что делало нас настоящими героями… мы ведь в деле теперь.

И тут приезжает Саксон с товарищем Валидолом, нашим медиком. Оттуда выбегает товарищ Бармалей… Кстати, слово "товарищ" к нему прицепилось только потому что на боевых нельзя говорить в он-лайне позывные. Потому я его называл кодовым именем "Товарищ Собака".

Выбежал Бармалей, был рад нас увидеть. И с тех пор эта радость ни на день не была искусственной и не прекращалась. Так мы прожили на боевых четыре месяца. Каждое утро он весело встречал. Каждый обстрел он виновато пугался и пытался прятаться под стол, что очень не нравилось некоторым товарищам, и приходилась с ними переходить на повышенный тон…

Потом в конце октября 2016 года мы пошли с ним на дембель. Через пару дней сделали паспорт, прививки. Переселенец получил статус УБД, но мудро молчит об этом. Потом мы пошли на дрессировку в школу Гелион. Бесплатно, потому что там ветеранам бесплатно. Правда, больше работали со мной, чем с Товарищем.

Так мы стали понимать друг друга и жили до декабря 2017 года одни. Но мой Товарищ влюбился в овчарку по имени Альфа. Ее хозяева занимались непонятными митингами под ВР. Хозяина Альфы зовут Ниндзя, хороший человек.

Бармалей быстро понял, что в наше время все нестабильно и нужно продолжать род. Срочно понял и справился с обязанностями на все 10 баллов. Точнее, на все 10 щенят, которые родились за два дня до того, как снесли лагерь.

В то утро шел сильный снег. Это было воскресенье. Ребята из лагеря позвонили и сообщили, что они уже в автозаке и их увозят. Щенки в коробке, Альфа возле них. Идет снег…

Я еще не знал цену своей доброты, потому без замешательства забрал этот детский сад к себе домой. Дома определил уголок, Альфе насыпал корм… но осознавая, что щенят 10 – пошел в магазин, купил творог, мясо, кости. Короче, в первый день у нее был пир. А потом я понял, что этот пир надо будет убирать, если ее не выгуливать вовремя. Товарищ Бармалей у меня больше интеллигент – никогда дома не гадил.

Не страшно. А вот то, что увидел в первый вечер прогулки, очень расстроило. Мы пошли вечером гулять к парку, где стояли палатки. Альфа тогда долго не могла понять, где палатки. Потом в снегу нашла резиновый тапок, взяла в зубы и не отпускала до самого дома. А дома легла на него и скулила пол ночи, пока ее молоко пили дети.

Сегодня уже 25-й день с их рождения. Полет нормальный. Щенята уже заняли круговую оборону в комнате, оттеснили родительские силы к прихожей. Если так пойдет дальше – будем просить убежище у соседей, если они еще не переехали от нас подальше.

А если серьезно – то щенки очень славные. И уверен, что это особенные щенки. В них души столько же, сколько у меня мало времени расписывать это вот все и пора идти их кормить.

Ждем хозяев! Но отдадим только самым добрым и прекрасным. Если вы как раз такой человек, пишите мне на masi.nayem@gmail.com.