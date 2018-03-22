У березні 2016 року ніщо не віщувало дива. Ми стояли під Новгородським, на бойових. До сепаратистів була відстань близько кілометра і ми думали, що це дуже близько. Ночами робили обхід позицій, прогулюючись під тепловізором ворога у самого кладовища і кладовищ.

У ті дні якось з`явився собака один. Ну дворняга, стандартна. Нічого незвичайного. Зв'язківці чогось назвали його Бармалеем. Чи через це, я не знаю, але він так і поводився. Кошмарив гарчанням мишей, ловив фазанів, приносив їх під ноги. І кулею переховувався, коли починався обстріл.

Хлопці розповідали, що одного разу Бармалей зняв ворожу розтяжку. Хтось казав, що навіть дві. Хлопці встигли відскочити, і все обійшлося.

Так ми жили на бойових місяці три. Прийшла команда протягом 24 годин батальйону зібратися, виїхати в пункт постійної дислокації, привести себе до ладу і одразу їхати в промзону міста Авдіївки. Про промзону ми часто чули з новин, і це створило картинку маленького пекла на землі.

Першими виїхали ми, завантаживши зв'язок і важливу техніку в кунг. З важливої техніки також було дві свині (натуральні, це не символізм). Товариш Анатолій Чалий задав тоді питання, через яке мене кинуло в мокрий піт: "А ми Бармалея беремо з собою?". Я тоді подумав "Який Бармалей? Кунг, спека, смердючі свині, місця на двох людей, а вже село п'ятеро. Куди ще собаку? Та й там же постійні обстріли!".

Ми взяли Бармалея, але через п'ять кілометрів виставили за двері кунга і поїхали далі.

На другий день після заїзду на промзону ми жили як в планетарії, де все дуже незрозуміло і красиво одночасно. Красивим був тільки звук обстрілів, що робило нас справжніми героями ... ми ж у справі тепер.

І тут приїжджає Саксон з товаришем Валідолом, нашим медиком. Звідти вибігає товариш Бармалей... До речі, слово "товариш" до нього причепилося тільки тому що на бойових не можна говорити в онлайні позивні. Тому я його називав кодовим ім'ям "Товариш Собака".

Вибіг Бармалей, був радий нас побачити. І з тих пір ця радість ні на день не була штучною і не припинялася. Так ми прожили на бойових чотири місяці. Щоранку він весело зустрічав. Кожен обстріл він винувато лякався і намагався ховатися під стіл, що дуже не подобалося деяким товаришам, і доводилося з ними переходити на підвищений тон...

Потім в кінці жовтня 2016 року ми пішли з ним на дембель. Через пару днів зробили паспорт, щеплення. Переселенець отримав статус УБС, але мудро мовчить про це. Потім ми пішли на дресирування в школу Геліон. Безкоштовно, тому що там ветеранам безкоштовно. Правда, більше працювали зі мною, ніж з Товаришем.

Так ми стали розуміти один одного і жили до грудня 2017 року самі. Але мій Товариш закохався у вівчарку на ім'я Альфа. Її господарі займалися незрозумілими мітингами під ВР. Господаря Альфи звуть Ніндзя, хороша людина.

Бармалей швидко зрозумів, що в наш час все нестабільно і потрібно продовжувати рід. Терміново зрозумів і впорався з обов'язками на всі 10 балів. Точніше, на все 10 цуценят, які народилися за два дні до того, як знесли табір.

Того ранку йшов сильний сніг. Це була неділя. Хлопці з табору подзвонили і повідомили, що вони вже в автозаку і їх відвозять. Цуценята в коробці, Альфа біля них. Йде сніг…

Я ще не знав ціну своєї доброти, тому без зволікання забрав цей дитячий сад до себе додому. Вдома видав куточок, Альфі насипав корм... але усвідомлюючи, що цуценят 10 - пішов в магазин, купив сир, м'ясо, кістки. Коротше, в перший день у неї був бенкет. А потім я зрозумів, що цей бенкет треба буде прибирати, якщо її не вигулювати вчасно. Товариш Бармалей у мене більше інтелігент - ніколи вдома не паскудив.

Не страшно. А ось те, що побачив в перший вечір прогулянки, дуже засмутило. Ми пішли ввечері гуляти до парку, де стояли палатки. Альфа тоді довго не могла зрозуміти, де намети. Потім в снігу знайшла гумовий тапок, взяла в зуби і не відпускала до самого будинку. А вдома лягла на нього і скулила пів ночі, поки її молоко пили діти.

Сьогодні вже 25-й день з їх народження. Політ нормальний. Цуценята вже зайняли кругову оборону в кімнаті, відтіснили батьківські сили до передпокою. Якщо так піде далі - будемо просити притулок у сусідів, якщо вони ще не переїхали від нас подалі.

А якщо серйозно - то цуценята дуже славні. І впевнений, що це особливі цуценята. У них душі стільки ж, скільки у мене мало часу розписувати це ось все і пора йти їх годувати.

Чекаємо господарів! Але віддамо тільки самим добрим і прекрасним. Якщо ви як раз така людина, пишіть мені на masi.nayem@gmail.com.