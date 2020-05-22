С "короля контрабанды" Альперина суд снял электронный браслет – ЦПК

Виктория Довгань Сплетни 05:53, 22.05.2020 Обновлено: 06:01, 22.05.2020

Суд снял с одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне, все обязательства и разрешил не носить электронный браслет.

Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook. Отмечается, что скандальное решение принял судья Сергей Мойсак.

Вадим Альперин
LIGA.net

"Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – говорится в сообщении.

По данным ЦПК, ранее судья Мойсак "прославился" еще несколькими неоднозначными действиями. Так, он, назначил залог всего в 5 млн грн для гендиректора "Укрбуда" Максима Микитася, а также отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (впоследствии апелляция все-таки стянула 35 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Сплетни

Смотрите также

На Донбассе подорвали грузовик ВСУ и устроили обстрел: есть погибший, много раненых

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему комбату "Луганск-1"

В Украине с молотка продадут собак должников. Фотофакт

День вышиванки 2020: чем уникален праздник и как отмечается

"Горбатого могила исправит": чем прославился мэр Черкасс, которого Зеленский открыто назвал бандитом