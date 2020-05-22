З "короля контрабанди" Альперіна суд зняв електронний браслет – ЦПК
Суд зняв з одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці, всі зобов'язання і дозволив не носити електронний браслет.
Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції в Facebook. Відзначається, що скандальне рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак.
"Тому Альперіна "тримає" тільки застава. Хоча, який сенс в заставі, якщо Альперін зможе відкрито спілкуватися зі співучасниками і тиснути на свідків, фальсифікувати докази та їздити відпочивати за кордон. І навіть не повертатися звідти", – йдеться в повідомленні.
За даними ЦПК, раніше суддя Мойсак "прославився" ще кількома неоднозначними вчинками. Так, він, призначив заставу всього в 5 млн грн для гендиректора "Укрбуду" Максима Микитася, а також відмовився стягувати заставу з Альперіна за приховування паспорта Ізраїлю (згодом апеляція все-таки стягнула 35 млн грн).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні при спробі розкрити масштабну схему контрабанди 26 листопада був заарештований один з можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом з ним були затримані ще 9 осіб – 6 з них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" в схемах. Президент Володимир Зеленський просив допомоги в затриманні "короля контрабанди".
27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом з адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.
Президент Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок всій країні.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну.
29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна з-під варти з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
2 грудня Альперін вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.