"Это не уместно": в сети раскритиковали обнаженное фото беременной Димопулос

Интернет-пользователи разнесли новое смелое фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, которая вскоре станет мамой.

Она разместила на свою страницу в Instagram черно-белый снимок, на котором позирует обнаженной в Монако. Интимные части тела прикрывает лишь прозрачная накидка и стринги.

Свой пост 32-летняя звезда сопроводила рассуждениями о том, как правильно ухаживать за собой во время беременности.

Однако юзеры не обратили на это внимание и принялись писать о том, что в ее положении не уместно выкладывать такие сексуальные кадры.

"К чему такие откровенные фотографии, когда вы в положении? Это как минимум не корректно и не уместно..." – прокомментировала кадр одна из фолловеров.

В сети раскритиковали обнаженное фото беременной Димопулос instagram.com/santadimopulos

Отметим, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой у певицы есть десятилетний сын. Второго ребенка Санта Димопулос ждет от третьего супруга, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-мужа Димопулос со скандалом упекли в тюрьму в Беларуси. Его задержали дома на глазах у малолетних детей.

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