"Это не уместно": в сети раскритиковали обнаженное фото беременной Димопулос

Интернет-пользователи разнесли новое смелое фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, которая вскоре станет мамой.
Она разместила на свою страницу в Instagram черно-белый снимок, на котором позирует обнаженной в Монако. Интимные части тела прикрывает лишь прозрачная накидка и стринги.
Свой пост 32-летняя звезда сопроводила рассуждениями о том, как правильно ухаживать за собой во время беременности.
Мои правила по уходу во время беременности. ⠀ 🔅 Увлажнять кожу маслами и питательными кремами. Я использую средства от Elemis (масло против растяжек, увлажняющий и тонизирующий крема) и St.Barth (кокосовое масло, крем для тела с ванилью). ⠀ 🔅Пить много воды. Совет актуален всегда, особенно летом. Больше пьёшь - меньше ешь😜 ⠀ 🔅Делать лимфодренажный массаж. Выводит лишнюю жидкость, тем самым снимает отёк и усталость. Я старалась делать всю беременность ручной и айкун (противопоказаний 🤰🏻 нет). ⠀ 🔅Плавать. Тренировка без нагрузки на спину, поясницу и суставы. Когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, – это занятия спортом:). Но в бассейне (или любом другом водоеме) вы весите всего одну десятую того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением. ⠀ 🔅Пользоваться пилингом и грубой щеткой. ⠀ 🔅Маникюр, педикюр в обычном режиме (раз в две недели). ⠀ 🔅Спорт. Первый триместр, второй почти весь отдыхала (лентяйка😆), третий плаваю (даже от резинок начинает тянуть них живота). Мне понравились онлайн-тренировки для беременных известного тренера Трейси Андерсон. ⠀ 🔅Волосы не крашу в принципе, стриглась один раз. ⠀ #сантабеременность #36weeks #36недель #беременность #pregnant #pregnancy
Однако юзеры не обратили на это внимание и принялись писать о том, что в ее положении не уместно выкладывать такие сексуальные кадры.
"К чему такие откровенные фотографии, когда вы в положении? Это как минимум не корректно и не уместно..." – прокомментировала кадр одна из фолловеров.
В сети раскритиковали обнаженное фото беременной Димопулос
instagram.com/santadimopulos
Отметим, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой у певицы есть десятилетний сын. Второго ребенка Санта Димопулос ждет от третьего супруга, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-мужа Димопулос со скандалом упекли в тюрьму в Беларуси. Его задержали дома на глазах у малолетних детей.
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