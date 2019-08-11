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"Це не доречно": в мережі розкритикували оголене фото вагітної Дімопулос

1.3т Читати матеріал російською

Інтернет-користувачі рознесли нове сміливе фото екс-учасниці групи "ВІА Гра" Санти Дімопулос, яка незабаром стане мамою.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram чорно-білий знімок, на якому позує оголеною у Монако. Інтимні частини тіла прикриває лише прозора накидка і стрінги.

Свій пост 32-річна зірка супроводила міркуваннями про те, як правильно доглядати за собою під час вагітності.

Мої правила по догляду під час вагітності. ⠀ 🔅 Воложити шкіру маслами і живильними кремами. Я використовую засоби від Elemis (масло проти розтяжок, зволожуючий і тонізуючий крему) і St.Barth (кокосове масло, крем для тіла з ваніллю). ⠀ 🔅Піть багато води. Порада актуальна завжди, особливо влітку. Більше п'єш - менше ешь😜 ⠀ 🔅Делать лімфодренажний масаж. Виводить зайву рідину, тим самим знімає набряк і втому. Я намагалася робити всю вагітність ручної і айкун (протипоказань 🤰🏻 немає). ⠀ 🔅Плавать. Тренування без навантаження на спину, поперек і суглоби. Коли носиш на собі близько 20 зайвих кілограмів, останнє, про що можеш думати, – це заняття спортом :). Але в басейні (або будь-якому іншому водоймищі) ви важите всього одну десяту того, що на суші. Тому вправи у воді для вагітних можуть стати справжнім порятунком. ⠀ 🔅Пользоваться пілінгом і грубою щіткою. ⠀ 🔅Манікюр, педикюр в звичайному режимі (раз в два тижні). ⠀ 🔅Спорт. Перший триместр, другий майже весь відпочивала (лентяйка😆), третій плаваю (навіть від гумок починає тягнути них живота). Мені сподобалися онлайн-тренування для вагітних відомого тренера Трейсі Андерсон. ⠀ 🔅Волоси Не фарбований в принципі, стриглася один раз. ⠀ # сантабеременность # 36weeks # 36недель # вагітність #pregnant #pregnancy

Допіс, Поширення 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

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Однак інтернет-користувачі не звернули на це увагу і почали писати про те, що в її положенні не доречно викладати такі сексуальні кадри.

"До чого такі відверті фотографії, коли ви в положенні? Це як мінімум не коректно і не доречно..." – прокоментувала кадр одна з фоловерів.

У мережі розкритикували оголене фото вагітної Дімопулос

У мережі розкритикували оголене фото вагітної Дімопулос

instagram.com/santadimopulos

Відзначимо, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою у співачки є десятирічний син. Другу дитину Санта Дімопулос чекає від третього чоловіка, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-чоловіка Дімопулос зі скандалом запроторили до в'язниці в Білорусі. Його затримали вдома на очах у малолітніх дітей.

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Особа
Санта Дімопулос
Місце
Монако Монте Карло
Теги
Instagram зірки
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