"Це не доречно": в мережі розкритикували оголене фото вагітної Дімопулос

Інтернет-користувачі рознесли нове сміливе фото екс-учасниці групи "ВІА Гра" Санти Дімопулос, яка незабаром стане мамою.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram чорно-білий знімок, на якому позує оголеною у Монако. Інтимні частини тіла прикриває лише прозора накидка і стрінги.

Свій пост 32-річна зірка супроводила міркуваннями про те, як правильно доглядати за собою під час вагітності.

Однак інтернет-користувачі не звернули на це увагу і почали писати про те, що в її положенні не доречно викладати такі сексуальні кадри.

"До чого такі відверті фотографії, коли ви в положенні? Це як мінімум не коректно і не доречно..." – прокоментувала кадр одна з фоловерів.

У мережі розкритикували оголене фото вагітної Дімопулос instagram.com/santadimopulos

Відзначимо, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою у співачки є десятирічний син. Другу дитину Санта Дімопулос чекає від третього чоловіка, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-чоловіка Дімопулос зі скандалом запроторили до в'язниці в Білорусі. Його затримали вдома на очах у малолітніх дітей.

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