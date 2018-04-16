"Боже мой, что это?!" В старинном замке Англии дрон заснял всадника-призрака. Видеофакт

Дрон, снимавший панораму старинного замка Беркли, Глостершир, запечатлел призрака всадника.

Это утверждает владелец летательного аппарата 41-летний Томас Арнольд, сообщает Daily Mail.

Уже дома, просматривая отснятый материал, Томас заметил на видео белый силуэт, напоминающий всадника. Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак: "Когда я увидел его, я сказал: "Боже мой, что это?!"

Новости Девушка случайно засняла на фото призраков старинного замка

Томас Арнольд утверждает, что и раньше верил в привидений, но теперь сумел убедиться в их существовании лично. По его словам, ничем иным фигура на записи быть не может — рядом не было источников дыма, а ветер дул в противоположном направлении.

Как сообщал "Обозреватель", фитнес-тренер заснял на видео призрака Второй мировой.