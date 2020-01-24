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24 января • обновлено в 15:43
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"Шальная императрица": на Черкасщине пьяная женщина украла автомобиль

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Черкасщанка ночью похитила из частного двора автомобиль. Инцидент произошел в одном из сел Золотоношского района Черкасской области.

Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

По словам владельца автомобиля, кража произошла, когда он был дома. Мужчина услышал звук заведенной машины и выбежал на улицу. Там увидел, как со двора кто-то выезжает на его машине.

Женщина решила покататься на чужой машине

Женщина решила покататься на чужой машине

sumypost.com

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Владелец машины быстро сориентировался, начал догонять транспортное средство и остановил его за несколько метров от дома. Открыв дверцу, увидел незнакомую женщину с явными признаками алкогольного опьянения. После этого он вызвал полицию.

По данному факту следственным отделением Золотоношского отдела полиции открыто уголовное дело по ч.1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Зато в соцсетях поведение женщины вызвало шквал эмоций. Её даже успели прозвать "шальной императрицей".

"Шальная императрица": на Черкасщине пьяная женщина украла автомобиль

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкассах среди бела дня двое братьев похитили бизнесмена. Мужчину пытались вывезти из города на его же автомобиле. Преступники посягнули на немалую сумму денег, которую он имел с собой.

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Место
Украина Черкассы
Теги
пьяный за рулем похищение
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