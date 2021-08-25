За Порошенко начали следить год назад, нападение с зеленкой – результат целенаправленной операции

Нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко во время шествия ветеранов на День Независимости, когда политика облили зеленкой, стал результатом целенаправленной операции. За лидером "Европейской солидарности" начали следить год назад, но несмотря на соответствующие заявления в правоохранительные органы до сих пор никто так и не ответил, кто и зачем это делает.

Об этом рассказал генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко. Он проанализировал инцидент на своей странице в Facebook.

"Вчера за Порошенко так же следили, и совершили нападение", – заявил Кононенко.

Генерал СБУ убежден, что нападение на Порошенко, который в соответствии с законом находится под охраной, был осуществлен именно по воле действующей власти.

"Все же понимают, что организаторы Марша согласовывали с органами власти маршрут колонны заранее? Так вот, власти запретили проход по улице Грушевского – ее вообще заблокировали в стиле позднего Януковича автозаками и бронированными машинами. Так же отказали и в других альтернативных маршрутах, оставив только путь по улице Институтской ", – подчеркнул Кононенко.

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Он также сообщил, что сначала была попытка бросить зеленку у Порошенко с моста на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Но в конце концов воспользовались "узким местом" возле Мемориала, где колонна остановилась по просьбе членов семей погибших героев", – добавил депутат.

Генерал также обратил внимание на то, что Управление госохраны (УГО) почему-то сняло с охраны Порошенко трех человек. Это несмотря на то, что накануне УГО имнло информацию о возможном нападении на политика "зеленых титушок".

"Я считаю, что таким образом исполнителям этого нападения был создан режим наибольшего благоприятствования", – отметил Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятого президента Украины Петра Порошенко во вторник, 24 августа, облили зеленкой в центре Киева. Нападавшего задержали правоохранители.