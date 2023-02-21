Заявили о проверке ''боеготовности'': из Минска к границе с Литвой отправились четыре колонны с военной техникой – СМИ

В ночь на 21 февраля из столицы Беларуси к границе с Литвой отправились четыре колонны с военной техникой Вооруженных сил РБ. Колонны шли в сопровождении военной автомобильной инспекции. Общее количество военной техники составляет около 74 единиц.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Отмечается, что среди техники были замечены БМП, грузовики повышенной проходимости, автомобили военного назначения и бензовозы.

При этом в минобороны Беларуси заявили, что одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район якобы для проверки боеспособности ВС РБ. Белорусское ведомство не называет конкретную ВЧ, однако по информации "Белорусский Гаюн" речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в Минске в микрорайоне Уручье.

Мониторинговая группа приводит перечень техники, которая передвигалась по этим колоннам.

Так, среди техники было замечено: 35 БМП, 21 Урал (КУНГ и тентованные), 2-3 УАЗа, 8 КамАЗов, 2 бензовоза, кран и грузовой манипулятор.

"По нашим данным, колонны прошли МКАД и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", – сообщили в мониторинговой группе и обозначили движение колонны 120 бригады ВС РБ на карте.

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