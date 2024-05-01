'Запасной аэродром': зачем Лукашенко строит резиденцию под Сочи и почему 2024 год может стать переломным для диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко строит роскошную резиденцию в горах недалеко от города-курорта Сочи Краснодарского края РФ. Имение диктатора будет расположено на площади 972,5 сотки и оборудовано защитой от БПЛА, а его стоимость составит около 150 млн долларов. По мнению экспертов, резиденция должна стать "запасным аэродромом" для отъезда Лукашенко из Беларуси.

О строительстве проекта рассказали журналисты Belsat и объединение бывших беларуских силовиков BELPOL в совместном расследовании. Они узнали, что резиденция Лукашенко будет построена на территории элитного курорта Красная Поляна на участке площадью более 97 тыс. кв. м.

Всего планируется построить 12 объектов, в том числе гостиницу, личный кабинет, ресторанный комплекс, шале, бассейн, кинотеатр, русскую и турецкую бани, массажный кабинет и фитнес-центр.

Интерьер обещает быть прочным и роскошным – со стенами из монолитного железобетона и позолоченными ручками на дверях.

Поблизости расположено уникальное кельтское "место силы", куда приходят эзотерики поклониться божествам леса, говорится в расследовании.

При этом резиденция Лукашенко, согласно проекту, будет обеспечена средствами защиты от беспилотников и "вооруженной до зубов охраной".

Недвижимость была продана диктатору еще в феврале 2022 года.

Строительством занимается частная группа компаний "Краснодаргражданпроект", связанная с Лукашенко.

Расследователи отмечают, что резиденцию Лукашенко под Сочи строят "тихо, через фирму-прокладку, за высоким забором и боятся, чтобы сведения о ее назначении не попали в СМИ".

В их распоряжении оказались не только договор купли-продажи участка, но и секретные распоряжения Лукашенко, с помощью которых состоялось отчуждение участка из собственности Беларуси в частные руки друзей диктатора и началось строительство ЖК "Красная Поляна".

По мнению расследователей, новое имение Лукашенко планирует использовать после того, как покинет свой пост и в целом Беларусь – добровольно либо вынужденно. А строить его он решил, очевидно, после выборов и протестов в 2020 году.

Сценарии "конца Лукашенко"

Как считает политолог, политический аналитик и журналист-международник Виктор Каспрук, 2024 год может стать переломным для Лукашенко. Ему исполнится 70 лет, 30 из которых он нелегитимно правит в Беларуси.

"Очевидно, что последний диктатор Европы теряет свою мертвую хватку, его здоровье подорвано десятилетиями всяческих излишеств, болезнями и лишним весом, но на политическую пенсию он выйти не может. Как и передать страну своему наследнику – сыну Коленьке, да и кому-либо из своего ближайшего окружения", – отмечает политолог.

До сих пор Лукашенко удавалось избежать прямого участия в войне против Украины, на что есть несколько причин. Пока он поджидает, кто же возьмет верх, и когда ситуация в РФ резко начнет ухудшаться, у него останется "шанс побороться за получение хотя бы малой политической индульгенции от Запада" – мол, несмотря на давление Кремля, ему удавалось избегать прямого вмешательства в военные действия.

Кроме того, сама армия Беларуси несет опасность для Лукашенко. В отличие от КГБ и полиции, у военных нет особой лояльности к диктатору, поэтому он и не рискует провести мобилизацию. А в случае критической ситуации в стране военные могли бы разгромить силовиков Лукашенко и навсегда отправить узурпатора в Москву, допускает аналитик.

Как прогнозирует Каспрук, у Лукашенко есть два сценария будущего: "плохой и еще хуже". Если он отправит войска в Украину, то "станет крайне уязвим дома, ведь его влияние на страну слабое".

"(Если) Не отправит и Россия проиграет захватническую войну – он точно потеряет контроль над Беларусью и может быть отстранен от власти силой и повторить судьбу Муссолини", – считает аналитик.

Как отмечает Каспрук, в течение 30 лет Лукашенко удавалось избегать политических ловушек Кремля и сейчас он должен "пройти сложный экзамен на подтверждение этого мастерства".

"Здесь к позитиву можно отнести то, что самопровозглашенного президента мало волнует судьба Беларуси после завершения его правления. Главное – его семья и его жизнь. Поэтому ради спасения он будет готов на все", – указывает аналитик.

По его мнению, возможность оторвать Беларусь от РФ появится только после поражения Москвы в войне, что наверняка будет означать и отрыв Беларуси от Лукашенко, "укравшего у беларусов 30 лет их будущего".

"И за это самопровозглашенному президенту обязательно придется ответить, как и за все совершенные преступления: бесследное исчезновение своих политических противников, пытки и убийства политических заключенных, ограбление беларуского народа, контрабанду нефтепродуктов и фальсификацию выборов, что бы он там дальше ни делал", – прогнозирует Виктор Каспрук.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что Западу якобы следует "сыграть вничью с РФ". По словам диктатора, иначе война якобы может закончиться "прекращением существования Украины".

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