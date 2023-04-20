Загадочная вспышка была не только в Киеве: в Беларуси зафиксировали падение метеорита, момент попал на видео

В нескольких районах Беларуси вечером 19 апреля зафиксировали падение метеорита. Примечательно, что редкое явление произошло в то же время, когда над украинской столицей Киевом видели загадочную яркую вспышку.

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Момент падения метеорита был снят в городе Гомель. Об этом сообщает Telegram-канал "МотолькоПомоги" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Запись с автомобильного видеорегистратора датируется 19 апреля 21:56 по местному времени. Кроме того, о яркой вспышке в небе сообщали в разных городах Беларуси.

Около 22:00 жителей Гомеля, Мозыря и других городов, которые находятся вблизи белорусско-украинской границы, напугала яркая вспышка в небе, которая напоминала падение метеорита.

По информации Telegram-канала "Флагшток", местные жители заметили световую вспышку желто-синего или желто-зеленого цвета. Из Гомеля вспышка наблюдалась в направлении юга, в Мозыре – в юго-восточном направлении.

Как известно, 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В то же время в Воздушных силах ВСУ информацию о космическом спутнике не подтвердили.

Напомним, в американском космическом агентстве NASA заявили, что вспышка над Киевом ночью 19 апреля не была падением его спутника RHESSI. В атмосферу действительно должен был входить этот аппарат, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева, да и вообще Украины. Более того, вход в тот день не был осуществлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, странные вспышки в небе над столицей стали поводом для создания многочисленных мемов и фотожаб. Украинцы вновь показали себя, как нацию, которую невозможно запугать необъяснимыми явлениями, а только вызвать творческую волну.

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