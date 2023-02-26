Из Беларуси в РФ отправился эшелон с военной техникой и мобилизованными россиянами

Российский воинский эшелон №962 25 февраля отправился со станции Слоним (Гродненская область Беларуси) на станцию Матвеев Курган (Ростовская область России). К границе РФ с Донецкой областью Украины поехал поезд с 51 вагонами (5 пассажирских, 3 крытых, со снаряжением, и 43 вагона-платформы).

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В пункт назначения он должен прибыть 4 марта. Информацией об этом поделилось "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Согласно оценкам, указанный поезд мог перевозить примерно 250 человек личного состава российской оккупационной армии. Вероятно, большинство солдат – это мобилизованные, которые проходили обучение на полигонах РБ.

По данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", на вагонах-платформах оккупанты перевезли 43 единицы техники. Это, кроме прочего, командно-штабные машины Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, КамАЗы (Кунг), тентованные Уралы, бензовозы Урал, полевой командный пункт АПЕ-5 (на базе шасси КамАЗ).

Беларусские железнодорожники опубликовали маршрут, которым проехал российский эшелон: Слоним (БЖД) → Барановичи-Центральные (БЖД) → Столбцы (БЖД) → Фаниполь (БЖД) → Борисов (БЖД) → Орша-Центральная (БЖД) → Осиновка (БЖД) → Красное-стык. (РЖД) → Орел (РЖД) → Борисоглебск (РЖД) → Донская (РЖД) → Батайск (РЖД) → Матвеев-Курган (РЖД).

"Беларускі Гаюн" отметил, что Российская Федерация продолжает использовать инфраструктуру ВС РБ для обучения российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Примерно в средине февраля Россия перебросила на Запорожское направление новую партию наемников ЧВК "Вагнер". 43 автобуса с завербованными осужденными заметили в оккупированном Мелитополе.

– А в Мариуполе после "бавовны", догнавшей оккупантов в ночь на 23 февраля, российские военные начали перетаскивать боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава.

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