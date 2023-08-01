'Вагнеровцы' ввезли в Беларусь 14-ю колонну техники: говорящие в Белом доме и ГУР

Во вторник, 1 августа, 14-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь. Наемники движутся по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". В колонне движется около 15 машин.

По данным источника, вдоль дороги движется громадная колонна, включающая около 15 автомобилей. В основном это – фуры, груженные крупными железными контейнерами, напоминающими морские.

Некоторые контейнеры были заметно видоизменены и адаптированы для других целей, но их содержимое оставалось тайной.

"Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур в колонне также едет автобус и пару пикапов", – говорится в сообщении.

Также в сообщении отметили, что все номера у машин сняты или заклеены.

При этом в ГУР отмечают, что "вагнеровцы" на территории Беларуси пока не являются той группировкой, которая представляет реальную опасность, но легкомыслить этим нельзя.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, когда несколько тысяч боевиков, имеющих боевой опыт, находятся на определенной территории, то это потенциальная угроза и фактор опасности, который нужно изучать, с которым нужно считаться. Здесь речь идет и о противодействии, которое нужно готовить, что и происходит – и со стороны Украины на северной границе, и со стороны наших союзников и партнеров, отметил он.

"Но в целом, конечно, сейчас это не та группировка, которая по состоянию на сегодняшний день представляет реальную опасность. Однако легкомыслить этим нельзя, и никто этого не делает. Все необходимые меры принимаются", – заверил представитель ГУР.

В Белом доме также оценили опасность со стороны ЧВК "Вагнер" для Украины.

Отвечая на вопросы СМИ во вторник, координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков "Группы Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "Группа Вагнера" представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим", - подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках Статьи 5 НАТО, предусматривающей, что нападение на одного является нападением на всех и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– наемники частной российской компании "Вагнер" в Беларуси обосновались на новой локации. Они начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами в Могилевской области.

– британская разведка отметила, что в военном лагере в Цели в Беларуси поселилось уже несколько тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". Однако боевики прибыли без тяжелой военной техники, которую могли передать российскому минобороны.