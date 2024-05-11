'Вагнеровцы' в Беларуси готовят операторов дронов для войны в Украине: всплыли подробности

В Белоруссии боевики частной военной компании "Вагнер" продолжают готовить новомобилизованных россиян к отправке на передовую. Они обучают оккупантов основ военной топографии, артиллерии, медицинской подготовки, организации управления и связи.

Особое внимание уделяется обучению операторов для беспилотников, прежде всего для FPV-дронов. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что Россия продолжает активно использовать территорию стран-сателлитов, прежде всего Беларусь, для подготовки и обучения российских оккупантов. В Беларуси наемники "Вагнера" в местных учебных центрах проводят подготовку мобилизованных захватчиков.

"Именно здесь инструкторы ППК "Вагнер" на протяжении двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс -курсов – на войну в Украину", – рассказали в Центре.

В то же время, добавили в ЦНС, наемники-инструкторы такой работой и размером оплаты предоставленных услуг не удовлетворены. Так что количество инструкторов в Беларуси непрерывно снижается: боевики выбирают "командировку" в Африку, где деньги платят значительно больше.

"По информации Центра национального сопротивления за последний период количество вагнеровцев на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400. Скоро "желающих" воевать в Украине будут отправлять на передовую сразу из военкомата. А мы напоминаем – владеете информацией о враге, его расположении и технике – помогите приблизить время освобождения временно оккупированных территорий Украины от оккупанта, присылайте данные по этой ссылке", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, как россияне вербуют молодежь на заводы по сбору "Шахедов". При этом они делают это не только в РФ, но и на временно оккупированных территориях – через так называемые "молодежные движения" и под видом "конкурсов".

Также сообщалось, что оккупанты формируют реестр нежелательных жителей Мариуполя. Этих людей захватчики стремятся депортировать из их родного города.