В Киеве простились с белорусским добровольцем и политзаключенным Эдуардом Лобовым. Фото

В бою с российскими захватчиками погиб белорусский доброволец и политзаключенный 24-летний Эдуард Лобов. В субботу, 4 февраля, защитника Украины провели в последний путь.

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Прощание с ним состоялось в Киеве в римско-католическом Кафедральном соборе Святого Александра. Об этом сообщают украинские СМИ.

Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Он участвовал в освобождении от российских оккупационных войск Киевской области и Чернобыля.

26 января Лобов получил несовместимое с жизнью осколочное ранение в боях возле Угледара. Уже раненым он успел уничтожить более пяти военных путинской армии.

Эдуард Лобов – бывший белорусский политзаключенный. Он был задержан в Минске 18 декабря 2010 за день до выборов президента вместе с одним из лидеров зарегистрированной в Чехии белорусской оппозиционной организации "Молодой Фронт" Дмитрием Дашкевичем.

В результате Лобов был незаконно приговорен к четырем годам колонии строгого режима, он полностью отбыл свой срок в колонии "Волчьи норы".

В защиту Украины Эдуард Лобов стал с 2015 года. Он был стрелком из гранатомета и американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В боях за независимость Украины погиб уроженец Херсонской области Анатолий Лапутин. Защитнику нашего государства было всего 22 года.

В боях с российскими оккупантами погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин. Он защищал Украину от неприятеля с первых дней вторжения РФ.

Во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, которая защищала Украину на фронте. Она погибла в районе села Дилиевка недалеко от Бахмута Донецкой области.

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