Отработку 'ядерных' ударов проведут в Беларуси: у Лукашенко опозорились пропагандой военных учений. Видео

В Беларуси объявили о внезапной проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Такой приказ руководство беларуских вооруженных сил якобы получило от самопровозглашенного правителя страны Александра Лукашенко в день начала проверки, 7 мая.

Об этом свидетельствуют сообщения в официальных ресурсах минобороны Беларуси. Это мероприятие беларусы начали практически синхронно с аналогичной проверкой в РФ, однако над потугами этой новоиспеченной "ядерной державы" насмехаются даже российские пропагандисты.

Так, согласно заявлению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, приказ начать проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия Лукашенко якобы отдал 7 мая.

"Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия... Проверка будет проведена в соответствии с регламентом времени, установленным главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий: от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", – заявил Хренин.

По его словам, проверять беларусы намереваются готовность к выполнению задач по предназначению дивизиона оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрильи самолетов Су-25.

Тем временем начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель Хренина Виктор Гулевич заявил, что в рамках проведения проверки часть сил и средств авиации перебросили на запасной аэродром. Самолеты, не без гордости отметил чиновник, умудрились совершить перелет.

"В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия. Пока на данный момент назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету. Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия", – сказал Гулевич.

Пропагандисты Беларуси сопроводили его комментарий занятным видеорядом, рассмешившим даже российских пропагандистов.

Так, пропагандист из РФ, позиционирующий себя как военного летчика в прошлом и ведущий ныне канал Fighterbomber, обратил внимание на то, что сотрудники МО Беларуси, готовившие видео к публикации, зачем-то местами заблюрили топливные баки.

"Беларусь синхронно с Россией, я бы даже сказал, с опережением начала проверку/тренировку своих ядерных носителей в виде Су-25 и зачем-то закрасила им сверхсекретные подвесные топливные баки. Причём на половине кадров замазала, а на половине нет. Какой-то то ли хитрый план, то ли девочка-дизайнер проникла и сюда, я хз", – поглумился над некомпетентностью сотрудников минобороны Беларуси пропагандист из РФ.

Он продолжил издеваться над бравыми вояками Лукашенко.

"Срочно переделать. Замазать баки на всех кадрах. И сделать уточнение, что бомбы со спецБЧ лежат в них. Скрытно. Ну или сказать, что ныне ядрены бомбы пилят в формфакторе баков, чтоб враг не догадался. Ну шож вы как Лаос, братья", – написал Fighterbomber.

Авторы канала "Беларускі Гаюн" также заподозрили, что манипуляции с блюром и подвесными топливными баками Су-25 объясняются тем, что беларуские силовики попытались создать атмосферу, что Беларусь и впрямь стала "ядерной державой

"На видео, снятом пропагандистами ВоенТВ на аэродроме "Мачулищи", можно заметить посадку штурмовика Су-25. Кроме бортового номера, на видео зачем-то были заблюрены и подвесные топливные баки (ПТБ). Примечательно, что на части кадров ПТБ были заблюрены, на других — нет. По всей вероятности, монтажеры ВоенТВ таким нехитрым способом решили создать у аудитории ощущение, что штурмовики ВВС РБ уже вот-вот вылетают применять по прямому назначению ядерные боеприпасы", – предположили авторы канала.

Накануне, 6 мая, учения для повышения готовности ядерных сил анонсировали в РФ.

Напомним, около месяца назад Беларусь провела военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной. Целью мероприятия, продлившегося всего три дня, декларировалось обучение офицеров и войск территориальной обороны, как защищать свои регионы и действовать в случае введения военного положения.