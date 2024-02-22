В Беларуси заявили, что Украина стянула к их границе ударную группировку войск в 112-114 тысяч, и пригрозили НАТО

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы стянула к границе более 110 тыс. военнослужащих. По его словам, "ударная группировка" находится вблизи белорусской границе с ноября 2023 года.

Также он пожаловался, что авиация стран НАТО якобы регулярно нарушает государственные границы Беларуси. Об этом Хренин рассказал в интервью кремлевскому пропагандистскому телеканалу "Россия 24".

Глава белорусского ведомства выдал, что на данный момент армия Беларуси не планирует наращивать присутствие вблизи государственной границы. В то же время он отметил, что "большую угрозу" представляют "диверсионные группы, которые идут со стороны Украины", а не "ударная группировка", которая по мнению Хренина сосредоточена вблизи границы.

Кроме того, он заявил, что белорусские военные фиксируют "различные действия со стороны западных стран". По его словам, это включает в себя не только действия сухопутных войск, но и разведку с воздуха.

"На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены", – пожаловался Хренин.

Также он выдал, что авиации НАТО якобы нарушает воздушные границы Беларуси. По его словам, с августа 2023 года по 21 февраля 2024 было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушной государственной границы Беларуси со стороны Латвии, Литвы и Польши. Более того, Хренин пригрозил сбивать авиацию стран НАТО.

"Если потеряны тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", – сказал Хренин.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко пожаловался на страны Запада, у которых якобы нарастают "аппетиты" в военно-политической сфере. Также он заявил, что угроза Третьей мировой войны нарастает.

Ранее Лукашенко выдал громкое заявление о якобы задержании на границе украинских "диверсантов". В целом, по его словам, "ДРГ" из Украины фиксируются "по два-три раза в неделю".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля в Беларуси объявили режим контртеррористическй операции в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной. Местных жителей призвали не пугаться сирен, сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков.

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