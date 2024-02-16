'Продолжает играть на стороне террористической России': в ГПСУ отреагировали на заявления Лукашенко о 'диверсантах' из Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля выдал громкое заявление о якобы задержании на границе украинских "диверсантов". В целом, по его словам, "ДРГ" из Украины фиксируются "по два-три раза в неделю".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии OBOZ.UA заявил, что это заявление является очередной попыткой Лукашенко запугать беларусов "угрозой", которую якобы несет для них Украина. Беларуский диктатор, подчеркнул он, продолжает играть на стороне РФ и сыпать фантасмагорическими заявлениями, оторванными от реальности чуть больше, чем полностью.

Последние заявления Лукашенко о якобы задержании группы "диверсантов" на беларуско-украинской границе являются очередным примером подыгрывания диктатора государству-агрессору РФ, убежден спикер ГПСУ.

"Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова – очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что от Украины исходит угроза", – отметил Демченко

Громкая "победа" российских силовиков над мифическими "диверсантами", иронизирует спикер ГПСУ, была настолько молниеносной, что, кроме Лукашенко, ее никто не заметил.

"Их контртеррористическая операция, которую, по утверждению Лукашенко, никто не заметил и это хорошо, потому что не их ума дело, не успев начаться, сразу и закончилась с результатом в кучу диверсантов и кучу взрывчатки", – прокомментировал Демченко слова Лукашенко, адресованные слушателям его рассказа, когда диктатор сказал, что они должны работать, а не наблюдать за действиями силовиков.

Подобные басни самопровозглашенный президент Беларуси, напомнил спикер ГПСУ, провозглашает с поразительной регулярностью.

"Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его "тоннах оружия", которое они задерживали из Украины, а еще лучше помню, откуда произошло вторжение России", – резюмировал Демченко.

Напомним, 16 февраля во время совещания "Белкоопсоюза" Лукашенко заявил, что на беларуско-украинской границе поймали "диверсантов". По версии диктатора, группа беларусов и украинцев, вооружившись "дронами" и взяв с собой запас "взрывчатки", "переползла болотами" на территорию Беларуси. Для пересечения границы якобы был выбран участок в пределах Житомирской области – там, где он граничит с Лельчицким районом РБ.

Целью ДРГ, по словам Лукашенко, была организация терактов в Беларуси и РФ. Однако беларуские силовики "молниеносно" задержали всех без исключения "диверсантов" – и снова всех спасли от страшной Украины.

Теперь, убежден Лукашенко, все беларусы должны сплотиться вокруг него в "монолит".