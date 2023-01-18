Повторное нападение на Киев со стороны Беларуси заранее предопределено кремлем, – Бондаренко

Остановить наступление из Беларуси можно ударами на опережение и увеличением количества белорусов в рядах ВСУ. Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко считает, что Украина должна незамедлительно обезвредить силы врага, которые переброшены россией на белорусские территории.

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"Нельзя допустить чтобы россия второй раз смогла подвести к северным границам Украины десятки тысяч войск, колоны танков, технику, ракетные установки. Мы давно ждем нанесения ударов по военным объектам в Беларуси. Почему Украина этого не делает? Население понимает, что Лукашенко уже втянул страну в войну и да, мы ожидаем этих ударов со стороны Украины", – такую позицию белорусского народа в интервью Obozrevatel, озвучил политический активист, Дмитрий Бондаренко.

Он также назвал факторы, которые позволят привлечь на войну против россии тысячи белорусских добровольцев

"Надо думать про дивизию Калиновского. Если Украина хочет получить тысячи белорусских добровольцев, необходимо подумать о создании отдельной воинской структуры. Эта боевая единица станет прообразом новой белорусской армии, которую должны поддержать, в том числе, и силы НАТО", – заявил активист.

Относительно активного участия белорусских солдат в войне против Украины в составе ударных группировок РФ, Дмитрий Бондаренко высказал предположение что это мало вероятно.

"Никто не хочет умирать. К тому же у белорусов нет имперских комплексов: "Киев наш, Харьков наш". Для белорусской элиты россияне враги, а для военных, у которых частично мозги промыты, у них сработает инстинкт самосохранения", - заявил Бондаренко.

О том, что приведет Украину к победе, смотрите в видео версии интервью на YouTube канале Obozrevatel TV