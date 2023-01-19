Белый дом: США не видят признаков подготовки к новому наступлению на Украину с территории Беларуси
Разведка США заявляет, что войска армии Беларуси не планируют наступать на территорию Украины. В настоящее время белорусские солдаты лишь участвуют в военных учениях вместе с армией РФ.
Об этом сообщил представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга. Американская разведка внимательно следит за обстановкой на границей с Беларусью.
"В настоящее время мы не видим никаких признаков намерений Беларуси наступать на территорию Украины", – заявил он.
По словам эксперта, американская разведка не разделяет беспокойства на тему тесного взаимодействия армий России и Беларуси.
"Бесспорно, Беларусь оказывает серьезную географическую поддержку для ударов по Украине с белорусской территории", – добавил представитель Совета национальной Безопасности Белого дома.
Америка внимательно наблюдают за общей ситуацией на украинско-белорусской границе.
Как отметил Джон Кирби, цель данных военных учений пока неизвестна и может оставаться простой провокацией или отработкой военных операций.
Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация продолжает перебрасывать солдат на территорию Беларуси. В этот раз военнослужащие армии РФ прибыли не открыто, а в железнодорожных цистернах для конспирации.
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