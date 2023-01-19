Белый дом: США не видят признаков подготовки к новому наступлению на Украину с территории Беларуси

Разведка США заявляет, что войска армии Беларуси не планируют наступать на территорию Украины. В настоящее время белорусские солдаты лишь участвуют в военных учениях вместе с армией РФ.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга. Американская разведка внимательно следит за обстановкой на границей с Беларусью.

"В настоящее время мы не видим никаких признаков намерений Беларуси наступать на территорию Украины", – заявил он.

По словам эксперта, американская разведка не разделяет беспокойства на тему тесного взаимодействия армий России и Беларуси.

"Бесспорно, Беларусь оказывает серьезную географическую поддержку для ударов по Украине с белорусской территории", – добавил представитель Совета национальной Безопасности Белого дома.

Америка внимательно наблюдают за общей ситуацией на украинско-белорусской границе.

Как отметил Джон Кирби, цель данных военных учений пока неизвестна и может оставаться простой провокацией или отработкой военных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация продолжает перебрасывать солдат на территорию Беларуси. В этот раз военнослужащие армии РФ прибыли не открыто, а в железнодорожных цистернах для конспирации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!