В Беларуси 'вагнеровцы' готовят диверсантов для войны в Украине – ЦНС

Боевики ПВК "Вагнер" проводят в Беларуси занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Таким образом, наемники готовятся к ведению диверсионной работы в Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там отмечают, что основным вооружением для диверсантов отрядов являются РПГ, автоматические гранатометы и ручные пулеметы Калашникова.

В частности, по информации местного подполья, в Беларуси прошел боевое слаживание отряд спецназначения "Гранит". Учения проводили все те же инструкторы из ПВК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России.

Стоит добавить, что после смерти лидера ПВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников перебросили в Беларусь. По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ПВК "Вагнера" вошли также в состав Росгвардии. По состоянию на начало февраля 2024 года в Беларуси находятся около тысячи наемников российской частной военной компании "Вагнер". Они задействованы в обучении белорусских военных и спецназовцев.

Напомним, ранее стало известно, что российские "фермы троллей", связанные с погибшим вожаком ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, остаются активными спустя несколько месяцев после его смерти в авиакатастрофе. Вероятно, они продолжат распространять дезинформацию, чтобы повлиять на мысль о войне РФ против Украины и выборах в США в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что никаких доказательств смерти Пригожина нет, хотя Москва утверждала, что это якобы подтвердило ДНК-экспертизу. Тело предводителя "Вагнера" никогда не показывали публично. В то же время, ПВК "Вагнер", по словам Буданова, продолжает существование.

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