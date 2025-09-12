В Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения 'Запад-2025': есть ли угроза для Украины

12 сентября на территории Беларуси начались совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Заявленная дата их окончания – 16 сентября.

Что в планах участников "Запада-2025"

В пресс-службе министерства обороны РБ заявили, что текущие учения являются плановыми; им предшествовала серия подготовительных маневров на территории России и Беларуси. Отдельные тренировки в рамках программы "Запада-2025" продолжатся полигонах в РФ.

Минск называет целью учений отработку "обороны", а именно "совместных действий беларусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии".

Ключевые аспекты подготовки:

совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками "при отражении агрессии";

повышение уровня взаимодействия между органами управления;

отработка полевой выучки военнослужащих, а также действий по "нейтрализации угроз" и "стабилизации обстановки на границах Союзного государства".

"Учение на территории Республики Беларусь проводится на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах", – заверили в беларусском МО.

Безопасность Украины на фоне новых военных учений в РБ

В Государственной пограничной службе нашего государства заявляли, что наращивания группировок вражеских сил вблизи границы Украины с Беларусью не фиксировалось.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко предупреждал, что присутствие российских войск в РБ создает потенциальную угрозу, поэтому пограничники внимательно следят за обстановкой.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а собственно если говорить о действиях страны-террористки, то не исключаются и провокации, и надо понимать, что информационное влияние во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", – объяснял Демченко в телеэфире.

Одной из задач совместных тренировок войск РФ и РБ является попытка заставить Украину перебросить силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал: ВС РФ будут демонстрировать странам ЕС (в первую очередь государствам Балтии) свои способности наступления с территории Беларуси.

"С военной точки зрения никакой угрозы по состоянию на этот момент эти учения для Украины не несут. Вообще ни одной. И главная цель этих учений – она направлена ​​на Европу напрямую... Россия пытается показать, что она может наступать на страны Балтии из Беларуси. Не этой осенью, но так или иначе они попытаются наращивать эти учения в будущем для того, чтобы запугивать Европу в первую очередь, не Украину", – сказал Коваленко в эфире "Єдиних новин".

Однако на украинцев будет направляться определенная дезинформация и психологическое давление, чтобы сеять страх на жителей Киевщины и других областей, которые помнят события февраля 2022 года.

Коваленко считает, что россияне попытаются убедить страны Балтии в возможности захвата Сувальского коридора. "Они сейчас пытаются гиперболизировать потенциальную угрозу без военной составляющей, но гиперболизировать уже сейчас и посеять это на Европу для того, чтобы Европа меньше помогала Украине, быстрее покупала больше российского газа и шла на примирение, а не вводила новые санкции", – заявил руководитель ЦПД.

– Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на совместных учениях будут тренировать нападение на Польшу. Он предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

– Варшава после вторжения российских дронов приняла решение развернуть на границе Польши с РФ и РБ около 40 тысяч военных.

– В ночь на 12 сентября Республика Польша полностью перекрыла границу с Беларусью в ответ на агрессивные совместные военные учения РФ и РБ "Запад-2025" и другие провокации со стороны Москвы и Минска.

