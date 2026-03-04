В Беларуси сформировали мобильные огневые группы для противодействия российским дронам-камикадзе: что происходит

В Беларуси сформировали мобильные огневые группы (МОГ) для противодействия российским дронам-камикадзе, которые выходят из-под контроля и представляют угрозу на территории страны. В частности, их силами уже был сбит БпЛА "Гербера" в Гомельской области.

Об этом пишет проект "Флагшток". Первым кадры уничтожения БпЛА опубликовал Telegram-канал "ОтВинта | Авиация Беларуси", отметив, что дрон "поражается огнем из стрелкового оружия – вероятно, мобильной огневой группой".

"Примечательно, что лояльный властям ТГ-канал об авиации не побоялся разместить видео работы военных "от подписчика". Вероятно, размещение было согласовано, поскольку в противном случае публикация могла бы подпадать под ряд новых уголовных статей", – отмечает "Флагшток".

По информации "Флагштока", 26 февраля над Гомелем на небольшой высоте пролетели по меньшей мере пять российских БпЛА типа "Шахед"/"Герань". Сообщается, что один из них был сбит и упал возле села Рандовка.

Ранее командующий ВВС и войск ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович заявлял, что в этом году фиксировали "многочисленные случаи нарушения порядка использования воздушного пространства", в том числе пересечение государственной границы. По его словам, дежурные силы ПВО применяли авиацию и зенитные ракетные комплексы для уничтожения беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможности армии РФ наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни.

