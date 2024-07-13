В Беларуси готовят провокацию на границе с Украиной: в ЦНС назвали цель

В Центре национального сопротивления сообщили, что белорусские военные готовят операции под чужим флагом на границе с Украиной. Провокации могут состояться в период совместных учений Сил специальных операций ВС Беларуси и военных Народно-освободительной армии КНР, которые продлятся до 19 июля.

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Как отметили в ЦНС, белорусы планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят, чтобы показать китайцам свои "возможности". Это очень выгодно Минску в контексте вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

В учреждении напомнили, что перед началом учений заместитель начальника генерального штаба ВС РБ Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".

Это заявление, как утверждают в ЦНС, было призвано подготовить информационное поле для проведения Минском собственных провокаций.

"Беларуси будет крайне выгодно в контексте вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы", – говорится в сообщении.

В планах у белорусских силовиков "успешно прекратить вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет сделана попытка обвинить Украину.

В Беларуси 29 июня выдали, что Украина якобы стягивает к границе на Житомирщине войска и военную технику, а в минно-взрывных заграждениях проделала проходы для диверсионно-разведывательных групп. Там пригрозили "блокировать и уничтожать "ДРГ" в случае обнаружения" и обвинили Запад в "развязывании горячего конфликта".

В ГПСУ заверили, что Украина не угрожает Беларуси и не устраивает провокаций на границе. В то же время, несмотря на упреки со стороны Минска, Силы обороны продолжат укреплять свои оборонные возможности у границы с РБ. Направление Беларуси будет оставаться угрожающим, пока она находится под влиянием РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные усиливают границу с Беларусью и готовы к любым провокациям со стороны режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Такое заявление они сделали после вбросов минобороны РБ.