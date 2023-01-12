В Беларусь прибыл командующий сухопутными войсками России: появились подробности. Фото

В Беларусь прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков. Он возглавил комиссию российского минобороны, прибывшую для проведения инспекции российской группировки на беларуских полигонах.

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Об этом сообщили в минобороны Республики Беларусь. Там заявили, что Салюков дал оценку их готовности "выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

"В Республику Беларусь прибыла комиссия министерства обороны Российской Федерации во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым. Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь", – отмечено в сообщении.

Савлюкова, как подчеркнули в беларуском минобороны, интересовала боеготовность российских войск, находящихся в Беларуси.

"В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", – заявили в беларуском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер". Он формируется на базе беларуского охранного предприятия "ГардСервис", которому самопровозглашенный президент Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие. Члены новоиспеченной ЧВК готовятся к участию в военных действиях. Известно, что подготовку проходят более тысячи человек.