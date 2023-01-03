В Беларусь прилетел борт, который оккупанты используют для корректировки ударов – Белорусский Гаюн
В аэропорту Мачулищи в Беларуси приземлился самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ, который захватчики используют для корректировки ракетных ударов по украинской территории. В последний раз этот борт прилетал сюда же 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщили на Telegram-канале мониторинга военной активности в РБ Беларусский Гаюн. Уже 3 января военный самолет вновь прибыл в Беларусь, вероятней всего, с агрессивными намерениями против Украины.
Также указано, что 30 декабря 2022 года, из Беларуси в РФ улетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" по номеру RF-93966, находившемуся в Республике с 14 декабря.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что минобороны Беларуси снова продлило военные учения вместе с российскими военными на своих полигонах. Они будут длиться как минимум до 8 января.
Также стало известно, что Путин готовится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, которая ранее стала плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Для этого фактически осталось сделать один шаг.
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