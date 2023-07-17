Тысячи украинских детей депортируют в Беларусь: к преступлению причастен Лукашенко – The Telegraph

Украинских несовершеннолетних из временно оккупированных территорий незаконно депортируют не только в Россию, но и в Беларусь. К военному преступлению может быть причастен т.н. президент РБ Александр Лукашенко.

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Об этом сообщила британская газета The Telegraph. По данным издания, соответствующие материалы, включающие доказательства против Лукашенко и других официальных лиц Беларуси, были переданы в Международный уголовный суд (МУС).

По предварительным оценкам, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей были доставлены как минимум в четыре лагеря на территории РБ. Ожидается, что к осени этого года их количество достигнет 3000.

"Мы хотим показать миру, что такая деятельность, организованная именно Лукашенко, является военным преступлением", – заявил беларусский оппозиционный политик Павел Латушка.

"По нашему мнению, [Лукашенко] является основным виновным в насильственном перемещении этих детей в Беларусь… он непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов", – считает Латушка.

Российскому диктатору Владимиру Путину и уполномоченной при президенте РФ по "правам ребенка" Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года уже предъявлен ордер МУС на арест. Расследование касается предполагаемого военного преступления – насильственной депортации оккупантами тысяч украинских детей.

По оценкам украинского правительства, более 19 500 несовершеннолетних украинцев были перемещены российскими властями. Только 361 из них удалось вернуть, сообщила The Telegraph уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Если доказательства против властей Беларуси подтвердятся, расследование МУС может быть расширено. "Суд заявил, что оценивает полученную информацию и "обязан защищать конфиденциальность" таких сообщений", – заявили в The Telegraph.

Как писал OBOZREVATEL:

– Офис генерального прокурора Украины 30 июня объявил о первых подозрениях за похищение Россией украинских детей. Подозреваемыми являются три человека: российский политик и два коллаборанта.

– Ранее Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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