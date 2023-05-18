'Ставку нужно делать не на состояние здоровья': в ГУР прокомментировали слухи о болезни Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болен. Однако эта ситуация не означает, что диктатор может выбыть из строя на долгое время.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в вопросе с Лукашенко ставку нужно делать на более сложные геополитические процессы. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Представитель ГУР отметил, что Лукашенко иногда болеет, потому что в отличие от кремлевского диктатора Владимира Путина у него нет двойников.

"Лукашенко, например, настоящий. У него двойника нет, поэтому он иногда болеет. Что касается Путина, мы понимаем технологию использования двойников, знаем примерно, чем один от другого отличается. А настоящий ли он, это покажет экспертиза, которая обязательно будет на международном трибунале", – сказал Юсов.

Также в ГУР заявили, что болеть Лукашенко может из-за различных причин, однако конкретный диагноз диктатора Юсов не стал называть. Также он объяснил, что в вопросе с белорусским президентом ставку нужно делать не на состояние здоровья, а на определенные геополитические процессы.

"Возраст, стресс, работа вредная. Да, он болеет. Думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов тут нужно делать ставку не на состояние здоровья, а на какие-то более сложные геополитические процессы", – отметил представитель ГУР.

Юсов также объяснил, что в Кремле пока нет плана действий на случай смерти Лукашенко. Он добавил, что в любом случае физическая смерть белорусского диктатора будет иметь последствия для страны-агрессора России.

"Думаю, что это будет настолько кризисная ситуация, в которой прямых планов нет. Безусловно, закрытые диктаторские системы строятся, опираясь на отдельную персону. Вот представим сегодня Путина без России. Какой бы план не был, развитие событий будет другим и губительным для режима. Последствия будут точно не те, на которые рассчитывает Кремль", – объяснил Юсов.

Напомним, после поездки на парад 9 мая в Москву, где самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразил болезненным видом, к нему в Минск из российской столицы несколько раз прилетали профессора из центра имени Бакулева. Судя по профилю врачей, которые навещали Лукашенко, у него возникли серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил парад в Москве. Сидя на трибуне, он выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

Примечательно, что после парада беларуский диктатор не остался на праздничный обед в Кремле, он срочно покинул Москву в сопровождении скорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах, где провел около двух часов.

К слову, представитель кабинета по транзиту власти в Беларуси Павел Латушко заявил, что у Лукашенко, вероятно, есть сильная вирусная инфекция. Более того, некоторые источники называют конкретный диагноз политика – инфекционно-аллергический миокардит.