В Беларуси оппозиция назвала возможный диагноз Лукашенко: в Кремле его состояние не комментируют

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Более того, некоторые источники называют конкретный диагноз политика – инфекционно-аллергический миокардит.

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Такие сведения озвучил представитель кабинета по транзиту власти Павел Латушко. Об этом сообщает "Еврорадио".

Анонимные источники в Народном антикризисном управлении заявили, что у самопровозглашенного президента может быть воспалительное поражение сердечной мышцы в ответ на инфекцию.

Никакой подробной информации о состоянии Лукашенко и о том, каковы шансы у самопровозглашенного президента белорусская оппозиция не озвучивает.

В то же время отмечается, что при инфекционно-аллергическом миокардите человек может испытывать такие симптомы, как одышка, недомогание, сердцебиение, боли в сердце, а также умеренные боли в суставах.

Примечательно, что официальных сообщений о состоянии здоровья Лукашенко до сих пор нет. Однако так само нет никаких сомнений в том, что со здоровьем у него не все в порядке, в том числе, из-за того, что его выступление на дне флага, герба и гимна Беларуси зачитывал премьер-министр Роман Головченко.

Также стоит отметить, что в Кремле состояние Лукашенко не комментируют. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никаких официальных данных из Минска не было.

"Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", – выдали в Кремле.

Напомним, после поездки на парад 9 мая в Москву, где самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразил болезненным видом, к нему в Минск из российской столицы несколько раз прилетали профессора из центра имени Бакулева. Судя по профилю врачей, которые навещали Лукашенко, у него возникли серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил парад в Москве. Сидя на трибуне, он выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

Примечательно, что после парада беларуский диктатор не остался на праздничный обед в Кремле, он срочно покинул Москву в сопровождении скорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах, где провел около двух часов.