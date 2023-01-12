Ситуация на границе не изменилась: Наев рассказал, ждать ли наступления оккупантов из Беларуси. Видео

На сегодняшний день вероятность наступления армии РФ со стороны Беларуси невелика. Обстановка на украинско-белорусской границе стабильная.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Сейчас наша армия увеличивает оборонные способности и занимается усовершенствованием профессиональных качеств военных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В настоящее время обстановка со стороны Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами. В частности, с партнерами из Соединенных Штатов Америки, Польши и т.д. Также постоянно работает наша разведка", – отметил Наев

Кроме того, генерал отметил, что сейчас подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, развернутые вдоль нашей государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились.

"Но мы осознаем ту информацию, которой обладаем, и чувствуем себя спокойно. Спокойно — значит профессионально выполняем возложенные на нас задачи, а также постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами повышения обученности личного состава", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия систематически отправляет в Беларусь военную технику и личный состав ВС РФ. 8 января поезд с техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации прибыл в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские.