"Сил недостаточно": эксперт оценил угрозу перекидывания войск Беларуси к границе с Украиной

Сил, которые Беларусь стягивает на границу с Украиной под предлогом учений, недостаточно для проведения против Украины широкомасштабной операции. Однако полностью отвергать угрозу со стороны белорусских военных формирований нельзя.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. По его словам, Беларусь в рамках "учений" может использовать на границе свои вооруженные силы, внутренние военные формирования, а также, возможно, остатки "вагнеровцев".

"Чисельность их на самом деле не велика. Самая большая угроза может быть – это проведение диверсионно-разведывательных действий, провокаций. То, что может угрожать нам в плане оттягивания или сковывания наших сил на северных границах. На какие-то широкомасштабные операции этих сил явно недостаточно. Конечно, мы не можем исключать, что могут начать с малых сил, а затем расширить, особенно если найдут слабое место в нашей обороне", – сказал эксперт.

Что касается международных реакций на такие действия Беларуси, то отметил Чорногор, против режима Лукашенко и против него лично уже введено достаточно санкций.

"Пока не вижу, что наши западные партнеры могут еще предложить. Осудят, если будет какая-то активность. Пока будут наблюдать. Если Лукашенко со своими военными начнут какие-то действия, то сперва будет осуждение, дальше, возможно, будет еще усиление санкций. Кстати, это не самое плохое развитие событий, потому что часто россияне используют Беларусь как тихую гавань, благодаря которой закрывают свои вопросы по вооружению, производству военно-промышленных вещей, где-то обходят санкции с помощью белорусских схем. Сейчас все меньше и меньше таких возможностей, но они еще сохраняются и это может снизить их", – считает эксперт.

В военном формате с 2022 года Беларусь уже соучастник российской агрессии. Юридически это ничем не утверждено, но по факту это так, добавил Чорногор. Эксперт считает, что со стороны Лукашенко было бы странно на третьем году российского вторжения присоединиться к вооруженному противостоянию.

Он отметил, что официальная версия скопления белорусских войск на границе – проведение учений и реакция на события в Курской области.

"Это такое их официальное видение, то, что они транслируют. На самом деле это происходит еще с 10 августа, то есть уже две недели они в процессе проведения так называемых учений. Понятно, что наши разведывательные органы и МИД должны были официально сообщить, что видят ситуацию и если Россия или Беларусь захотят использовать учения как прикрытие для вторжения, будут последствия", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– две недели назад Беларусь начала перекидывание танков в границу с Украиной якобы для "реагирования на любые возможные провокации".

– По информации "Беларускі Гаюн", РБ перебросила ближе к границе по меньшей мере 1100 человек л/с. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки (согласно информации, известной по состоянию на 23 августа).

– По словам Лукашенко, Минск якобы "был вынужден" перебросить к границе с Украиной "почти треть своей армии", а оборона западной границы Беларуси "при необходимости" может быть изменена на наступление.

– Министерство иностранных дел нашего государства призвало Минск "не совершать трагических для своей страны ошибок под давлением Москвы" и увести войска.

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