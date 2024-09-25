Сигнал во все стороны, включая Путина: Черногор объяснил, что стоит за заявлением Лукашенко о подготовке Беларуси к войне

Заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о подготовке к войне адресовано как стране-агрессору РФ, так и странам Запада. Причем в предназначенной российском коллеге Путину части главный посыл в том, что пока Лукашенко не хочет вступать в военные действия против Украины.

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Так для OBOZ.UA объяснил слова Лукашенко глава программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма", кандидат исторических наук Ярослав Чорногор. Он подчеркнул, что хотя заявление белорусского диктатора не является продуманным, оно направлено сразу на все аудитории.

Напомним: Лукашенко заявил, что РБ якобы надо укреплять свою обороноспособность, а также готовиться противостоять противнику в случае военной агрессии. При этом он утверждает, что сама Белоруссия не собирается воевать.

"Путину таким образом он показывает, что вот видишь, Володя, у нас угроза запада может быть, поэтому я готовлюсь к войне, поэтому маловероятно, что вступлю в ближайшее время в военные действия против Украины", – пояснил Ярослав Чорногор.

Посыл в словах Лукашенко для внутренней аудитории в том, чтобы показать, что "мы же готовимся, мы не слабаки".

И хотя конкретных "врагов" Лукашенко не называл, это одновременно сигнал странам Запада в том смысле, что Беларусь "помнит, что вы враги для нас".

Любая угроза должна иметь за собой обоснование, но четких признаков наличия ядерного оружия в Беларуси нет.

"Из-за этого западные союзники никаким особым образом и не реагируют на такие риторические выпады Лукашенко, поскольку сами не имеют подтверждений, что такое оружие имеется и оно должно нести какую-то угрозу", – сказал эксперт и пояснил: такие заявления раздаются не впервые, и потому "много информационного шума, но последствий нет".

Чорногор добавил, что частично заявление Лукашенко направлено и Украине, хотя "последние заявления Лукашенко, что он не хочет войны, были более положительными для Украины".

Но эксперт уточнил, что это касается только указанного заявления, потому что и ситуация меняется, и Лукашенко один раз говорит что-то против Украины, а во второй – меняет риторику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет давать приказы воевать за пределами Беларуси. Потому что по ситуации в Украине в соседней стране проводится "совершенно понятная и честная политика".

В свою очередь, на фоне взимания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГНСУ на Черниговщине ужесточили мониторинг и осуществляют наблюдение на суше, воде и воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

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