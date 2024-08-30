Лукашенко цинично заверил, что не будет давать приказы воевать за пределами Беларуси. Відео

Минск не будет давать приказы воевать за пределами Беларуси. Потому что по ситуации в Украине в соседней стране проводится "совершенно понятная и честная политика".

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Об этом цинично заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко в четверг, 29 августа, во время встречи с замглавы администрации президента, министром информации, пресс-секретарем президента и главой Белтелерадиокомпании. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

"Мне плохо становится от того, что я читаю. Все эти обзоры мировых средств массовой информации о том, что Лукашенко то, он это. Но он завтра отдаст приказ – пойдут туда. Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет", – подчеркнул политик.

Лукашенко добавил, что белорусские войска "только тогда будут воевать", когда в Беларусь придут "с плохими намерениями".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Эльском районе. Страна впервые применила авиацию для сбития ударного дрона.

– Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заявила, что 9 августа во время вылета белорусской военной авиации никаких дронов в воздушном пространстве страны не было обнаружено. Также не производились запуски ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24.

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