Россия перебросила большую колонну техники в Минск: в "Атеше" узнали подробности. Фото

Армия Российской Федерации отправила на территорию Беларуси большою колонну военной техники. Она прибыла по железной дороге в Минск.

Прибытие колонны зафиксировал агент партизанского движения "Атеш". Telegram-канал военного движения показал фотографии техники оккупантов в микрорайоне беларусской столицы Озерище.

Всего замечено около 60 единиц техники, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры-тягачи).

"Р*шисты продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск РФ", – рассказали партизаны.

"Атеш" призвал присоединяться к ним и передавать информацию, которая не позволит оккупантам реализовывать свои преступные планы на территории РБ.

Как писал OBOZ.UA:

– Из Украины с начала полномасштабного вторжения РФ по октябрь 2023 года в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка, выяснило "Радио Свобода". К этому причастны провластные структуры республики.

– В начале февраля Госпогранслужба Украины рассказала, что Беларусь переместила свою военную технику ближе к нашей границе. Это было связано с учениями ВС РБ у села Саки Брестской области.

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