Россия использует Беларусь как базу: пограничники рассказали, сколько "вагнеровцев" может принять Лукашенко

На территории Беларуси могут быть размещены около 8 тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер", подтвердили в Госпогранслужбе Украины. При этом сейчас количество военных из подразделений регулярной армии РФ, находящихся в РБ, – примерно 2 тысячи человек.

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Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Укринформу". "Ввиду поддержки, которую РФ оказывает Беларуси, количество наемников, которых захочет принять [Александр] Лукашенко, может быть достаточно значительным", – отметил он.

Демченко подчеркнул, что оккупанты фактически используют РБ как базу для подготовки своих подразделений, полетов военной авиации и проч.. Ситуация в соседней стране находится нашем на постоянном контроле. Украина укрепляет оборонные линии на севере.

"Этот вопрос, в частности, рассматривался на Ставке верховного главнокомандующего", – напомнил представитель ГПСУ. Отметим: соответствующее заседание состоялось 30 июня.

Демченко указал на данные из открытых источников, которые свидетельствуют, что новые полевые лагеря в Беларуси разместили на значительном расстоянии от границы с Украиной. Несмотря на это, пребывание наемников ЧВК "Вагнер" в РБ будет представлять дополнительную потенциальную угрозу, прежде всего связанную с диверсионной работой и организацией разного рода провокаций.

Спикер Госпогранслужбы заверил, что его ведомство и другие компоненты Сил обороны "находятся в постоянной готовности", ситуация на границе полностью контролируемая.

"На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России мы не наблюдаем", – сказал он.

Напомним: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" считает, что в Беларуси уже завершено строительство нового полевого лагеря под Осиповичами (Могилевская область).

Кадры со спутника показывают, что на территории разместили примерно 298 палаток М-30, в которых в среднем может располагаться по 30 человек. В сумме это примерно 8 940 военных, однако не стоит забывать, что не все палатки являются жилыми – там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд: туалеты, душевые, столовые и так далее. Таким образом, авторы проекта считают, что лагерь разбит для ≈8 000 человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– В связи с возможным присутствием ЧВК "Вагнер" в Беларуси в Польше приняли решение увеличить постоянно находящиеся на границе силы. Также будут расширены различные типы укреплений, защищающих границу с Республикой Беларусь.

– Ранее самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились "вагнеровцы" на беларуской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии беларуские войска "будут перенимать опыт".

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