Раздают предписания двух типов: в Беларуси проводят мобилизационные мероприятия – ЦНС

В Беларуси военнообязанным гражданам страны раздают мобилизационные предписания двух типов. Первый получают военнообязанные, "назначенные в команду", второй – "привлекаемые для обеспечения мобилизации".

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС). "По информации, полученной от беларусского подполья, высшее военно-политическое руководство Беларуси продолжает мероприятия, направленные на уточнение данных военного учета", – говорится в сообщении.

Так, указанные предписания раздают в каждой области страны. Они четко структурированы и содержат конкретные указания относительно действий военнообязанных в случае объявления мобилизации.

В частности, в предписаниях указан номер и состав мобилизационной команды, а также сроки, в которые следует явиться в пункт сбора, рассказали в Центре национального сопротивления.

Как известно, целью мобилизационного предписания является закрепление военнообязанного за воинской частью и формирование предварительных списков призывников. Гражданин, у которого есть такой документ, обязан прибыть в военкомат или другой пункт сбора в случае объявления мобилизации.

Такие мероприятия могут быть частью подготовки к проведению мобилизации, считают в ЦНС.

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