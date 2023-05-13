Путин взволнован из-за состояния Лукашенко, ему нужно срочно поглотить Беларусь, – Жданов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно тяжело болен, и это взволновало самого главу РФ Владимира Путина. Российский диктатор находится в ожидании и в то же время опасается перспективы поглощения соседней республики.

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На это указал украинский военный эксперт Олег Жданов. Он напомнил, как на параде до 9 мая в Москве Лукашенко вызвали бригаду медиков и отправили его под капельницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, о болезненном состоянии непризнанного беларусского лидера, внешне всегда выглядящего достаточно здоровым, удалось узнать только потому, что в тот день его спонтанно вывезли из Минска прямо на парад к соратнику-диктатору.

"Когда его выхватили врасплох и, я думаю, заставили улететь в Москву, поймали его в том состоянии, когда у него, похоже, было наибольшее ухудшение здоровье, какой-то кризис медицинский. Поэтому мы с вами увидели его в таком состоянии", – предположил эксперт.

Жданов считает, что Путин действительно испугался реального состояния здоровья лидера из союзной для РФ страны. Ведь когда тот раньше приезжал к нему на аудиенцию, то всегда выглядел статно рядом с низким кремлевским лидером.

"Из-за его "мощной" фигуры Путин дал ему прозвище "картофельный лось". А когда его неожиданно выдернули, оказалось, что он очень больной человек", – рассказал эксперт о вероятном "разочаровании" диктатора.

По его мнению, Путин испугался из-за непонимания, что будет дальше с Беларусью, если самопровозглашенный президент потеряет свою позицию.

"Что будет дальше и кто первым добежит в Минск – Тихановская или Лукашенко? Вопрос: куда силовики вернут? А если народ выйдет на улицы, силовики будут стрелять? Тогда России не видеть Беларуси..." – объяснил Жданов.

Он напомнил еще и тот факт, что Лукашенко в последнее время "выдавил" почти все российские войска из Беларуси. С тем количеством оккупантов, которые находятся в республике, вполне по силам справиться и беларусской армии – локализовать их не допустить никаких действий против конституционного строя страны.

Военный эксперт добавил, что позорный парад в Москве 9 мая открыл глаза на многие вещи.

"Путину надо срочно поглощать Беларусь, потому что времени нет, ввести войска туда он не сможет, поскольку их нет... Разве что резервисты, которых собирают на сборы, попрут всех учиться в Беларусь. И там они превратятся в мобилизованных", – подытожил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ проанализировали поведение Лукашенко на параде в Москве, отметив, что он не смог пройти 300 метров пешком, а в Минске отказался от традиционного выступления с речью. После этого несколько дней в беларусских медиа не было упоминаний о мероприятиях с участием главы республики, несмотря на его плотный график.

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