Путин по случаю 70-го дня рождения Лукашенко наградил его самой высокой наградой в России

Незаконно избранному президенту Беларуси Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 70 лет. С днем рождения его поздравил кремлевский диктатор Владимир Путин, наградив самой высокой российской наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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В официальном поздравлении глава РФ похвалил коллегу из РБ за то, что тот "способен принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях". Текст опубликован пресс-службой Кремля.

Путин назвал Лукашенко "мудрым политиком" и отметил их "добрые товарищеские отношения".

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и дальше делать все возможное для наращивания плодотворного российско-беларусского сотрудничества", – заявил российский диктатор.

В указе о награждении, лично подписанным Путиным, отмечается, что орден вручен в т.ч. за "большой личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства", развитие стратегического партнерства и дружественных связей между Москвой и Минском.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа Александр Лукашенко заявил, что не будет давать приказы воевать за пределами Беларуси. А по ситуации в Украине Минском якобы проводится "совершенно понятная и честная политика".

– В ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине авиация РБ впервые сбила российский дрон-камикадзе "Шахед" на своей территории. Это произошло в Гомельской области.

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