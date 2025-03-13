'Когда Москва получит козыри': Лукашенко назвал 'условие' мирных договоренностей по Украине

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор РФ якобы обладает "большими козырями" в войне против Украины. По его словам, договориться об урегулировании получится только тогда, когда Москва "их достанет".

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В то же время самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Украина также не согласится на российские условия перемирия. Такое заявление Лукашенко, общаясь с российскими пропагандистами перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Когда Россия получит свои козыри, можно будет договориться о завершении войны. Если это перемирие, значит все замерло и никакого движения. Но на это украинцы, скорее всего, не согласятся", – выдал он.

Лукашенко также увтерждает, что США якобы не имеют мирного плана.

"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они зондируют почву. Мы об этом сегодня поговорим. Владимир Владимирович мне расскажет", – заявил он.

Диктатор также выдал, что Соединенные Штаты "надавили" на Киев, поскольку не могут сделать этого в отношении Москвы:

"На Россию не нажмешь, поэтому США нажали на Украину".

Лукашенко также заявил, что не считает временное перемирие, которое предлагают США, "уловкой", поскольку "мы уже знаем, что нам нужно" и "они уже нас не поймают, и Россию тем более".

"Все время уловки да уловки. Пора уже нам головой думать. Я думаю, что сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с посланцами Трампа на эту тему. И там же куча вопросов, кроме 30-дневного перемирия, и это надо в целом, пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка и не будет уловкой, потому что мы знаем, что нам надо, они знают. чего мы хотим", – заявил он.

Как известно, 13 марта Лукашенко находится в Москве с официальным визитом. В Кремле у него запланирована встреча с Путиным в формате "тет-а-тет".

Затем в расширенном составе с участием членов делегаций запанировано обсуждение, в частности, сотрудничества двух стран и международной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, помощник Путина Юрий Ушаков 13 марта заявил, что Россия "не заинтересована во временном перемирии", а предложенный вариант прекращения огня якобы станет "временной передышкой" для ВСУ. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко пояснил, что это заявление не может считаться официальным отказом РФ от предложения США, поскольку все решения принимает Путин.

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