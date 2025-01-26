Лукашенко обозвал Украину 'средним братом' и заявил, что скоро получит 'Орешник'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только беларуские миротворцы якобы могут обеспечить безопасность линии разграничения в войне между Украиной и РФ, которых он назвал "средним и старшим братом". Диктатор также заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" появится в Беларуси "со дня на день", и обвинил Польшу в подготовке к интервенции.

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Такие заявления Лукашенко озвучил на пресс-конференции 26 января, которая длилась более четырех часов после его голосования на незаконных президентских выборах. В частности, он заявил журналистам, в том числе из ЕС, что ему "фиолетово", признает ли Европа нынешнее голосование.

"Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы беларусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались", – выдал диктатор.

На вопрос журналиста ВВС о том, как можно назвать выборы в Беларуси демократическими, если все оппоненты Лукашенко находятся либо в тюрьме, либо в изгнании, диктатор сказал, что это "их выбор".

Кроме того, Лукашенко заявил польскому репортеру, что Польша якобы проводит "агрессивную и плохую политику" в отношении Беларуси и готовится к "интервенции".

"Вы готовитесь против нас организовать интервенцию. Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западе Украины уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория", –сказал он и добавил, что Варшава якобы ведет на своей территории подготовку беларуских оппозиционеров.

Также диктатор издал, что якобы только миротворческие силы из Беларуси могут обеспечить безопасность линии разграничения – "нормальные отношения" после войны между "средним и старшим братом".

По его словам, ему безразлично, кого отправят в Украину как миротворцев: "хоть чернокожих, хоть желторотых", однако глава Кремля Владимир Путин вряд ли будет "в восторге" от этого, ведь речь идет о "пятизначном" количестве иностранных военных.

"Если во имя доверия и справедливости, то, кроме беларуской армии, у них ничего нет. Ради того, чтобы было так, как договорятся, это только беларуская, других нет. Все остальные будут тянуть либо на Запад, либо на Восток. Поэтому договориться они могут только в отношении беларуских миротворцев. Однако я туда не рвусь и своих людей на сегодняшний день не собираюсь отправлять", – сказал Лукашенко.

Также он сообщил, что российский ракетный комплекс "Орешник" якобы появится в Беларуси "со дня на день". В то же время они с Путиным "пока не определяли сроки", так как "это не горит" и россиянам самим нужны "Орешники", да и в целом "это не так просто".

По словам Лукашенко, он "пошутил журналистам", когда говорил о десяти компексах в Беларуси:

"Когда я сказал десять комплексов, ну, я пошутил. Мы потом вышли отдельно с Путиным, он мне такой: "Слушай, ты сказал десять, я же тебе десять не обещал". Я такой: "Я и не говорю". Он: "Ты же только что сказал десять. Мы не сможем десять так быстро сделать".

Беларуский диктатор добавил: он понимает что десять комплексов – "это бешеные деньги, и промышленность России не только "Орешники" производит".

"Она даже за три года это не произведет. Я понимаю", – заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.

По его словам, планы дислоцировать "Орешник" в Беларуси якобы стали ответом на возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе.

Лукашенко также сказал, что "мечтает" разместить российскую ракету поближе к Смоленску:

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят "выборы президента", которым предшествовало многодневное "досрочное голосование". С 08:00 до 20:00 граждане страны смогут выбирать из пяти кандидатов, среди которых и Лукашенко, для которого это уже седьмые выборы подряд. Ряд стран уже заявил, что не будет признавать результаты этого голосования.

Напомним, Лукашенко после голосования заявил, что в 2025 году появится "какая-то развязка" в войне РФ против Украины и "свет в конце тоннеля".

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