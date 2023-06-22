Прослеживается "след ФСБ": в ГПСУ объяснили, что стоит за "приглашениями" от беларусов на борщ и горилку

Выходки беларуских пограничников с пропагандистскими аудиозаписями о борще, сале и горилке – это попытки противника провести ИПСО. Заметно, что такие операции активизировались после того, как Минск сменил руководство пограничного ведомства Беларуси.

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30 мая вместо Анатолия Лаппо беларускими пограничниками начал руководить Константин Молостов, который является уроженцем России и в 2004 году закончил Пограничную академию Федеральной службы безопасности РФ. Вероятно, на новой должности он пытается применить ФСБшные приемы, однако ничего, кроме смеха, эти нелепые попытки не вызывают. Ситуацию прокомментировал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что попытки пограничников РБ "подружиться" с украинскими коллегами являются ничем иным, как ИПСО, за которой прослеживается "след ФСБ".

"За последнее время мы наблюдаем, что Беларусь более активно начала проводить демонстрацию аудиозаписей. То с борщом, то с салом, а последнее – горилка", – напомнил Демченко.

Он обратил внимание на то, что пограничное ведомство Беларуси получило нового руководителя.

"В его лице прослеживается такой "след ФСБ", обучение в Пограничной академии ФСБ России. Видимо, он таким образом хочет продемонстрировать свои навыки в ИПСО, но, кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину, это больше ничего не вызывает", – сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что украинские пограничники ответили на вбросы, которые делала Беларусь. "Надеемся, что они нас услышали и не будут пытаться в дальнейшем нагнетать ситуацию. Ничего это им не даст", – констатировал он.

Добавим, что Молостов в 1993 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, в 2004-м – Пограничную академию ФСБ России, в 2011-м – Академию МВД Беларуси, в 2019-м – Академию управления при президенте РБ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее беларуские пограничники цинично обратились к украинцами с призывом перейти на их сторону, рассказывая о "единстве народов" и общем с оккупантами будущем, аргументируя это "общим блюдом" – борщом.

– Украинские пограничники ответили, что сейчас беларуский борщ стал слишком похожим на русские щи и тюремную баланду.

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