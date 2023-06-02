'Ваш борщ напоминает российские щи': украинские пограничники ответили беларусам на 'гастрономический' призыв переходить на их сторону. Видео

Украинские пограничники ответили беларуским "коллегам" на "гастрономический" призыв переходить на их сторону. Украинские воины опровергли сходство украинского и белорусского борщей, заметив, что ныне беларуский борщ стал слишком похожим на российские щи.

Видео дня

Украинцы также напомнили белорусским пограничникам, что этот "братский" народ добровольно стал колонией РФ и потерял право называться "братьями", когда воткнул украинскому народу нож в спину, приобщившись к российской агрессии против Украины. Ответ беларусам появился в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Новый председатель беларуских пограничников решил, что накормленные подчиненные – лучше, чем вооруженные! Поэтому пока техника в боксах, бульбоИПСО всем составом рвануло переписывать рецепт украинского борща на беларуский мотив! Однако, сколько картофеля в "щи" не добавляй, получается "союзная похлёбка" … Одним словом, хорошая попытка, но НЕТ!" – отреагировали на циничную акцию беларуских пограничников в ГПСУ.

Сейчас беларуские пограничники слушают записанное защитниками украинской границы обращение на белорусском языке, в котором исчерпывающе объясняется, что же не так с "белорусским борщом".

"Неуважаемые нами не товарищи беларуские пограничники! Недавно вы вспомнили о сходстве беларуского и украинского борща с незначительными отличиями. Однако вы, как всегда, сильно ошиблись. Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что ныне беларуский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев", – напомнили "беларуским братьям" об участии в войне против Украины на стороне РФ украинские пограничники .

В отличие от Беларуси, которая добровольно променяла свободу и независимость на сомнительную "сытость", Украина была, есть и будет страной свободных людей. И пока Беларусь не станет такой же, говорить о каком-то "родстве" не стоит.

"Прискорбно иметь соседей, которые, говоря о какой-то идентичности и родстве, тяготеют к тому, чтобы быть рабами и не имеют с нами ничего общего. Навсегда запечатлейте себе в памяти и в вашей кулинарной книге, что украинцы – свободолюбивая нация. За свою независимость мы всегда боремся. А вы на это не способны и уже много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда. Так что ваше нынешнее картофельное варево, что по консистенции подобно тюремной баланде, вовсе не похоже на наш украинский борщ", – отметили украинские пограничники.

Они также ответили на призыв белорусов капитулировать, который пограничники государства, ставшей союзницей РФ в войне против Украины, подали в виде "приглашения попробовать беларуский борщ".

"Мы не рабы, чтобы пробовать ваш беларуский борщ. Зато советуем вам сменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. А до того – ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и настойчиво советуем оставаться на своей территории. Иначе пожалеете!" – предостерегли украинские пограничники.

Напомним, 31 мая беларусы устроили циничную акцию на границе с Украиной с рассказом о "братском борще". Они крутили аудиозапись, на которой женский голос на украинском языке рассказывал о "похожих борщах", и призвал "отведать беларуский борщ", когда у украинцев "уже не будет продуктов, чтобы варить свой".