'Прилетит в ответ в десять раз больше': Лукашенко подверг критике удары Украины по РФ и расхвалил Путина. Видео

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля отправился на поклон к российскому диктатору Владимиру Путину. На второй день пребывания в РФ он выдал ряд заявлений для росСМИ о полномасштабной агрессии России против Украины и "хорошем моменте" для нашей страны принять кремлевский ультиматум и отдать агрессору часть своей территории.

Также Лукашенко не удержался, чтобы не рассыпаться в похвалах в адрес Путина и не высказать свое "авторитетное" мнение по поводу того, имеет ли Украина право отвечать на российские обстрелы.

Так, по мнению беларуского диктатора, в ответ на жестокие атаки РФ на гражданскую и критическую инфраструктуру Украина отвечать не может.

"Украина должна понимать, что если будет забрасывать БПЛА в Россию, им прилетит в десятикратном размере", – выдал союзник Путина.

Много внимания он уделил также расхваливанию кремлевского диктатора, а также его "великодушия", ведь Путин, подчеркнул Лукашенко, милостиво позволил Украине капитулировать и лишиться части своей международно признанной территории.

"Путин в этом плане молодец. Он не отступает от своих прежних заявлений. Документы (якобы достигнуты в начале полномасштабной войны "договоренности" в Стамбуле. – Ред.) есть. Они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам – и от этого будем "плясать". Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что неправильно? Правильно! Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать", – заявил диктатор.

Более того: нежелание Украины отдавать агрессору свои территории и своих людей Лукашенко трактовал как свидетельство "нежелания мира"

"Я так понимаю, у президента России (он разумно это делает) это лакмусовая бумажка. Хотите переговоров? Давайте. Мы открыты, мы договариваемся, вот документы, садимся за стол – не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит они просто не хотят мира в Украине", – поделился "мнением" беларуский диктатор.

Напомним, накануне, 11 апреля, в России заявили об "открытости" к переговорам с Украиной. Эти лживые уверения прозвучали после очередной массированной атаки на критическую инфраструктуру нашей страны, в частности удара по Трипольской ТЭС, вследствие которого станция была полностью разрушена.

В общей сложности во время отражения очередной массированной комбинированной атаки врага ночью и утром 11 апреля, силы ПВО сбили 18 ракет и 39 дронов из 82 ударных средств, которыми РФ атаковала Украину.

Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 11 апреля отметил, что с начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, 2 800 дронов и 7 тыс. управляемых авиационных бомб. И только в 3% случаев целился агрессор по военным целям, подавляющее большинство атак было направлено на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетику.